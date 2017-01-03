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السيطرة على حريق بسوق التونسي في البساتين
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

السيطرة على حريق بسوق التونسي في البساتين

الثلاثاء، 3 يناير 2017 11:49 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية، من  السيطرة على حريق بسوق التونسي بالبساتين، بحسب ما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبإ عاجل منذ قليل.

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