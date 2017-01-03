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أبو الغيط يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
احمد ابو الغيط اﻻمين العام لجامعة الدول العربية ‎‎

أبو الغيط يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 3 يناير 2017 11:13 ص

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم الثلاثاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية .

وخلال اللقاء قدم أبو الغيط التهنئة للبابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة يوم السبت المقبل، وفقا للتقويم الشرقي.

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