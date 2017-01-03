أكد وزير السياحة، يحيى راشد، أهمية رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة في المناطق الأثرية، وتنظيم الحركة بداخل هذه المناطق مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المنتج السياحي المصري والصورة الذهنية لمصر لدى السائحين.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الآثار في مجال إدارة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية. واستهل الوزير كلمته بشكر وزير الآثار خالد العناني على هذه المبادرة الطيبة، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الآثار في الحفاظ على سمعة ومكانة المقصد المصري من خلال الخدمات المقدمة للسائح.

كما أشار وزير السياحة إلى أن هذه الخطوة تعتبر الأولى وستليها خطوات أخرى لإبراز ما تتمتع به المناطق الأثرية من حضارة وخدمات مميزة، مؤكدا ضرورة إظهار أفضل الصور الذهنية المتوقعة والمرتبطة بمصر.

من جانبه، أشار وزير الآثار خالد العناني، في كلمته، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارتين لإدارة الخدمات السياحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين في المناطق الأثرية، موجها الدعوة للسائحين لزيارة مصر والاستمتاع بمقاصدها السياحية والأثرية المتميزة، متعهدا بمزيد من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وكانت وزارتا السياحة والآثار وقعتا، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك في مجال إدارة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية بالمتحف المصري بالتحرير، والذى يعتبر أحد أعرق المتاحف حول العالم حيث يعود تاريخ إنشاؤه لـ114 عاما.