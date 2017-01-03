 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 12:43 صباحاً
روابط سريعة
ترامب يختار "روبرت لايتهايزر" ممثلا للتجارة الخارجية
أبناء ترامب يثيرون الجدل بمشاركتهم في اجتماع شركات التكنولوجيا - See more at: http://www.vetogate.com/mobile/2501408#sthash.urJ3cBQT.dpuf

ترامب يختار "روبرت لايتهايزر" ممثلا للتجارة الخارجية

الثلاثاء، 3 يناير 2017 10:40 ص

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اختيار روبرت لايتهايزر - وهو من دعاة تعزيز نظام حماية المنتوج المحلي (الحمائية) - ممثلا للتجارة الخارجية (المسئول عن المفاوضات التجارية الدولية).

وقال ترامب - في بيان أوردته قناة “الحرة” الأمريكية اليوم/الثلاثاء/ - إن “لايتهايزر يتمتع بخبرة واسعة في إبرام اتفاقات تحمي بعضا من أهم قطاعات اقتصادنا، وناضل مرات عديدة في القطاع الخاص لحماية الأمريكيين من الاتفاقات السيئة”.

ومن جانبه، قال لايتهايزر - في بيان - إنه ملتزم تماما بمهمة الرئيس المنتخب ترامب في تسوية أوضاع العمال الأمريكيين ووضع سياسات تجارة أفضل تعود بالنفع على جميع الأمريكيين.

وكان لايتهايزر (69 عاما) نائبا لمندوب التجارة خلال ولاية الجمهوري دونالد ريجان في ثمانينات القرن الماضي.
ويميل البرنامج التجاري لترامب إلى اعتماد سياسة حماية الصناعة المحلية .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3