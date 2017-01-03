أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اختيار روبرت لايتهايزر - وهو من دعاة تعزيز نظام حماية المنتوج المحلي (الحمائية) - ممثلا للتجارة الخارجية (المسئول عن المفاوضات التجارية الدولية).

وقال ترامب - في بيان أوردته قناة “الحرة” الأمريكية اليوم/الثلاثاء/ - إن “لايتهايزر يتمتع بخبرة واسعة في إبرام اتفاقات تحمي بعضا من أهم قطاعات اقتصادنا، وناضل مرات عديدة في القطاع الخاص لحماية الأمريكيين من الاتفاقات السيئة”.

ومن جانبه، قال لايتهايزر - في بيان - إنه ملتزم تماما بمهمة الرئيس المنتخب ترامب في تسوية أوضاع العمال الأمريكيين ووضع سياسات تجارة أفضل تعود بالنفع على جميع الأمريكيين.

وكان لايتهايزر (69 عاما) نائبا لمندوب التجارة خلال ولاية الجمهوري دونالد ريجان في ثمانينات القرن الماضي.

ويميل البرنامج التجاري لترامب إلى اعتماد سياسة حماية الصناعة المحلية .