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"تعليم الغربية" تنهى استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول
طلاب ـ امتحانات‎

"تعليم الغربية" تنهى استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 3 يناير 2017 10:40 ص

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشناوي عابد، بأن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين 9 يناير وتنتهى في 26يناير.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريح صحفي اليوم، إنه تم التنبيه على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بتصحيح أوراق الإجابة أول بأول ومراجعتها مراجعة دقيقة والمتابعة المستمرة خلال أيام الامتحانات للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات والتأمين الكامل للكنترولات.

وشدد بأنه لن يسمح لأحد بدخول اللجان إلا لوزير التربية والتعليم والمحافظ ولجان تفتيش الوزارة المسؤولة عن متابعة الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لوضع خطة لتأمين المدارس خلال أيام الامتحانات.

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