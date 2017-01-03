

قال طاهر النونو، عضو الدائرة الإعلامية لحركة “حماس”، إنه من المتوقع قريبا زيارة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة للقاهرة، في ظل تحسن العلاقات بين القاهرة وحماس، موضحًا أن الجانبين يسعيان إلى تعاون ثنائي وتحقيق مصالح تهم الطرفين.

وأضاف النونو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بتوقيت مصر”، على قناة ” التليفزيون العربي”، أنه لن يسمح لقطاع غزة أن يصبح جبه تهديد لأي جهة عربية، كما أنه لن يسمح بالإضرار بالأمن القومي المصري.

وتابع :” نحن أكدنا على ذلك في الماضي ونؤكد عليها حاليًا وفي المستقبل”.