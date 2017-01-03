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بالصور.. سيلتا فيجو يصطاد خفافيش فالنسيا برباعية في كأس أسبانيا
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بالصور.. سيلتا فيجو يصطاد خفافيش فالنسيا برباعية في كأس أسبانيا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 10:47 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

شهد ذهاب دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم مفاجأة قوية بفوز عريض لسيلتا فيجو 4-1 على منافسه فالنسيا بملعب الأخير مستايا، وتغلب إيبار بأريحية على مضيفه أوساسونا على أرضه أيضا بملعب السادار بثنائية نظيفة.

وأهان سيلتا فيجو مضيفه فالنسيا برباعية استهلها مبكرا للغاية إياجو أسباس (ق3) من ركلة جزاء، ثم ضاعف ثيو بونجوندا النتيجة بهدف ثان (ق14)، قبل أن يحرز دانييل فاس الهدف الثالث لسيلتا فيجو سريعا (ق18).

وفي الشوط الثاني، حاول فالنسيا تقليص الفارق ونجح في إحراز هدف عن طريق دانييل باريخو (ق58) من ركلة جزاء، إلا أن جون جيديتي رد بتسجيل الهدف الرابع لسيلتا فيجو (ق76).

أما إيبار فقد حقق فوزًا مريحا بثنائية نظيفة يدين بالفضل فيها لكل من نانو، الذي تقدم للضيوف (ق28)، وأيضا البرتغالي بيبي الذي عزز أفضلية فريقه بالهدف الثاني (ق75).

بالتالي يقترب سيلتا فيجو وإيبار من دور ربع النهائي، لاسيما وأن مباراتي الإياب ستقامان على ملعبي بالايدوس وإيبوروا، على الترتيب، في 12 من الشهر الجاري.

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