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صورة.. حارس الأهلي يداعب زوجته بـ:"الحب كله"
احمد عادل عبد المنعم

صورة.. حارس الأهلي يداعب زوجته بـ:"الحب كله"

الثلاثاء، 3 يناير 2017 10:23 ص
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نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى صورة تجمعه بزوجته عبر صفحته الشخصية على “انستجرام”.

وكتب حارس الأهلى على الصورة لزوجته “الحب كله “، الجدير بالذكر أن أحمد عادل كان قد احتفل بزفافه مؤخرا فى أحد الفنادق القريبة من المطار .

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