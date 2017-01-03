78 % من المستخدمين تقريباً يرغبون بالتخلي عن مواقع الشبكات الاجتماعية

مع إطلالة كل عام جديد، يقدم الكثير من الأفراد على اتخاذ قرارات جديدة وحاسمة. من إحدى تلك القرارات التي لوحظ انتشارها على نطاق واسع اعتزام العديد من الناس إلغاء ...