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مسلمة تتولى منصب نائب رئيس الوزراء في رومانيا
رئيس رومانيا

مسلمة تتولى منصب نائب رئيس الوزراء في رومانيا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 10:15 ص

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس تشكيل حكومة جديدة وتعيين المسلمة سيفيل شحادة في منصب نائب رئيس الوزراء إضافة لتوليها مهام وزير التنمية الإقليمية .

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم الليلة ، مشيرة إلي أن الرئيس الروماني كان قد رفض نهاية الشهر الماضي المقترح الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتعيين سيفيل شحادة رئيسة للحكومة لتكون أول سيدة وشخصية مسلمة تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا.

يذكر أن سيفيل شحادة ، البالغة 52 عاما، تحدر من تتار القرم وزوجها سوري الأصل.

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