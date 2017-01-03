اتحاد جدة يتعادل مع الخليج في غياب كهربا

تعادل اتحاد جدة السعودى مع نظيره الخليج 1 / 1 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ15 ضمن منافسات الدورى السعودى “دورى جميل”.

وغاب الدولى المصرى محمود كهربا عن المباراة، لظروف انضمامه للمنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا 2017 للجابون.

تقدم اللاعب فهد المولد للاتحاد من تسديدة رائعة من خارج من منطقة الجزاء فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، وعادل النتيجة للخليج اللاعب عبدالله سالم من ضربة رأس فى الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 32 في المركز الثالث، بينما يأتى فريق الخليج الثانى عشر برصيد 13 نقطة.