 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 12:40 صباحاً
روابط سريعة
اتحاد جدة يتعادل مع الخليج في غياب كهربا
فريق اتحاد جدة - فريق الاتحاد السعودي

اتحاد جدة يتعادل مع الخليج في غياب كهربا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 10:13 ص
متابعات

تعادل اتحاد جدة السعودى مع نظيره الخليج 1 / 1 ، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ15 ضمن منافسات الدورى السعودى “دورى جميل”.

وغاب الدولى المصرى محمود كهربا عن المباراة، لظروف انضمامه للمنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا 2017 للجابون.

تقدم اللاعب فهد المولد للاتحاد من تسديدة رائعة من خارج من منطقة الجزاء فى الدقيقة 36 من عمر المباراة، وعادل النتيجة للخليج اللاعب عبدالله سالم من ضربة رأس فى الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 32 في المركز الثالث، بينما يأتى فريق الخليج الثانى عشر برصيد 13 نقطة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3