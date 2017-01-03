الكويت الكويتي يضرب كاظمة بهدفين ويتصدر الدوريالثلاثاء، 3 يناير 2017 09:30 ص
حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الكويت الفوز على نظيره كاظمة بهدفين دون رد، ليصعد لصدارة الدوري، بفارق الاهداف عن القادسية، الذي يغيب عن منافسات الجولة العاشرة.
وقاد اللاعب عبدالهادي خميس الأبيض بتسجيله، الثنائية، في الدقيقتين 19 و58.
ورفع الكويت رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقي كاظمة في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.
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