 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 12:43 صباحاً
روابط سريعة
الكويت الكويتي يضرب كاظمة بهدفين ويتصدر الدوري
الكويت الكويتي 2

الكويت الكويتي يضرب كاظمة بهدفين ويتصدر الدوري

الثلاثاء، 3 يناير 2017 09:30 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الكويت الفوز على نظيره كاظمة بهدفين دون رد، ليصعد لصدارة الدوري، بفارق الاهداف عن القادسية، الذي يغيب عن منافسات الجولة العاشرة.

وقاد اللاعب عبدالهادي خميس الأبيض بتسجيله، الثنائية، في الدقيقتين 19 و58.

ورفع الكويت رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقي كاظمة في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3