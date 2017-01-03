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اقتصادية قناة السويس: قريبا مدينة للصناعات الدوائية باستثمارات أوروبية أمريكية
احمد درويش اقتصادية قناة السويس

اقتصادية قناة السويس: قريبا مدينة للصناعات الدوائية باستثمارات أوروبية أمريكية

الثلاثاء، 3 يناير 2017 09:21 ص
محيط

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، إن الهيئة وقعت خطاب نوايا لإنشاء مدينة للصناعات الدوائية بالقناة، باستثمارات أسبانية إنجليزية أمريكية قدرها 4 مليارات يورو خلال 5 سنوات.

وأضاف درويش، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبين البنك العربى الأفريقى، اليوم، أنه سيتم التركيز فى الفترة القادمة على التفاوض مع شركات بعينها لإقامة استثمارات بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، على رأسها الإلكترونيات والملابس والأدوات الرياضية، بجانب صناعة السيارات.

وذكر أنة سيتم إنشاء منطقة تجارية للسيارات، ويجرى التفاوض حاليا مع شركات عالمية لإنشاء استثمارات بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال العام الحالى.

أوضح درويش أن كل ما يؤثر على الاقتصاد المصرى إيجابياً ينعكس أيضا بالإيجاب على الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة لم تتأثر بأزمة الدولار لأن الاستثمارات بها قائمة على التصدير.

وعن الضريبة فى المنطقة التى تصل إلى 22.5%، أوضح درويش أن الضريبة ليس هى العامل الأول فى المميزات وتأتى الضريبة فى المستوى السادس أو السابع، مشيراً الى أن المنطقة أبرمت الفترة الماضية عقود تنفيذ مجمع بتروكيماويات ومصفة البترول فى المنطقة الجانبية فى العين السخنة، ومصنعين للحديد وجارى التفاوض مع مصنعين آخرين، ولم تشكل الضرائب عقبة فى الاستثمار فى المنطقة.

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