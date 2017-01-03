حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة الفوز على المنتخب الجزائرى بنتيجة 73-56 فى ختام الجولة الرابعة من الدور التمهيدى للبطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات للرجال والتى تستضيفها مصر على الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة خلال الفترة من 30 ديسمبر حتى 8 يناير.

ويقام الدور التمهيدى للبطولة بنظام الدورى من دور واحد لترتيب المنتخبات حيث يتأهل المنتخبين صاحبى المركزين الأول والثانى للدور نصف النهائى مباشرة بينما تلتقى المنتخبات أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس فى الدور ربع النهائى لتحديد المتأهلين الأخرين للدور نصف النهائى.