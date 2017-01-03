يواجه فريق أرسنال مساء اليوم نظيره فريق بورنموث , وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ” البريميرليج ” , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ( فيتنس فيرست ستديوم ).

ويحتل فريق أرسنال المركز الرابع مؤقتاً برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن السيتي الذي فاز أمس وبفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي خسر وبفارق 9 نقاط تشيلسي , في حين يحتل فريق بورنموث المركز التاسع برصيد 24 نقطة .

وجاءت تشكيلة أرسنال على النحو التالي:

أما تشكيل واتفورد :

وفي مباراة أخرى يواجه فريق ستوك سيتي نظيره فريق واتفورد , وذلك ضمن مباريات نفس الجولة على ملعب ( إستاد بريطانيا) .

ويحتل ستوك سيتي المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة , بينما يحتل فريق واتفورد المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة .

وجاءت تشكيلة الفريق لتضم: