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بث مباشر.. أرسنال يواجه بورنموث وستوك بدون "العفيجي" يلتقي واتفورد
جيرو - ارسنال

بث مباشر.. أرسنال يواجه بورنموث وستوك بدون "العفيجي" يلتقي واتفورد

الثلاثاء، 3 يناير 2017 09:34 ص
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يواجه فريق أرسنال مساء اليوم نظيره فريق بورنموث , وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ” البريميرليج ” , في اللقاء الذي سيقام على ملعب (  فيتنس فيرست ستديوم ).

ويحتل فريق أرسنال المركز الرابع مؤقتاً برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن السيتي الذي فاز أمس وبفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي خسر وبفارق 9 نقاط تشيلسي , في حين يحتل فريق بورنموث المركز التاسع برصيد 24 نقطة .
وجاءت تشكيلة أرسنال على النحو التالي:

أما تشكيل واتفورد :

وفي مباراة أخرى يواجه فريق ستوك سيتي نظيره فريق واتفورد , وذلك ضمن مباريات نفس الجولة على ملعب ( إستاد بريطانيا) .

ويحتل ستوك سيتي المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة , بينما يحتل فريق واتفورد المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة .

وجاءت تشكيلة الفريق لتضم:

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