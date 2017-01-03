 Moheet on google
الأربعاء 4 يناير 2017 12:43 صباحاً
روابط سريعة
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
القس اندريه زكي نائب رئيس الطائفة الانجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 3 يناير 2017 09:10 ص

هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، مساء اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ورافق الدكتور القس أندريه زكي وفدا ضم نائب رئيس الطائفة الدكتور القس جورج شاكر، ومدير كلية اللاهوت الإنجيلية الدكتور القس عاطف مهنى، ورئيس سنودس النيل الإنجيلي القس رضا عدلي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، للتهنئة بالعيد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3