هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، مساء اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ورافق الدكتور القس أندريه زكي وفدا ضم نائب رئيس الطائفة الدكتور القس جورج شاكر، ومدير كلية اللاهوت الإنجيلية الدكتور القس عاطف مهنى، ورئيس سنودس النيل الإنجيلي القس رضا عدلي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، للتهنئة بالعيد.