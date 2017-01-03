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مذيع الحياة عن المتضامنين مع إبراهيم عيسى: بطولات ورقية
ابراهيم عيسى

مذيع الحياة عن المتضامنين مع إبراهيم عيسى: بطولات ورقية

الثلاثاء، 3 يناير 2017 09:07 ص

 


علق الإعلامي تامر أمين، على وقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى بقناة «القاهرة والناس»، قائلا: «لن أنصب نفسي بطلا، مثل باقي الزملاء الإعلاميين، وأقول: كلنا إبراهيم»، مشيرا إلى أن المتضامنين مع إبراهيم عيسى، يحاولون صناعة بطولات ورقية، ليس لها علاقة بالمهنية، وليست مفيدة.

وتابع أمين، خلال برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: إن حكاية ومشكلة الإعلامي إبراهيم عيسى، توضح أن هناك فوضى إعلامية عارمة وكاملة، عاشها الإعلام المصري، في ظل غياب القانون.

وأضاف: «آن الأوان؛ ليتم تطبيق قانون الكيانات الإعلامية دون تحريف، بعيدا عن الأبواب الخلفية».

ولفت إلى أن: قانون الكيانات الإعلامية سيضع حدا للانفلات الإعلامي الذي حدث في السابق، مردفًا: «قانون الإعلام أصبح موجودا، واللي يخالف يتحاسب.. ويجب تطبيق القانون في مسألة إبراهيم عيسى».

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