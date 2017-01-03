الصين تطلق أول رحلة لقطار البضائع الى لندن

بدأت الصين تسيير أول رحلة لقطار للبضائع إلى لندن من بلدة ييوو وهي سوق شهيرة للجملة في اقليم تشينجيايغ بشرق البلاد.

وبحسب وكالة شينخوا للأنباء فان القطار سيقطع أكثر من 12 ألف كيلومتر في 18 يوما للوصول إلى لندن.

وسيمر القطار في أراضي كازاخستان وروسيا وروسيا البيضاء وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل أن يصل إلى لندن.

وتعد خطوط السكك الحديدية الأوروبية جزءا مما تطلق عليه الحكومة الصينية اسم “طريق الحرير الجديد”، وهو مشروع سياسي هام يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن العلاقة مع الصين تتيح فرصة “ذهبية” بينما تسعى لجلب استثمارات صينية بمليارات الدولارات مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.