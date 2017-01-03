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تموين الغربية: ضخ أكثر من 12 ألف طن من المواد البترولية
اللواء محمد الشيخ وزير التموين

تموين الغربية: ضخ أكثر من 12 ألف طن من المواد البترولية

الثلاثاء، 3 يناير 2017 10:12 ص

أعلن وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم سيد أحمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضخ 12 ألف و590 طنًا من المواد البترولية، بنزين 80 و92 وسولار، بمختلف المحطات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 6 آلاف إسطوانة غاز منزلي وتجاري.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية - في تصريح اليوم - أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين وتكثيف الرقابة بمختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع إسطوانات الغاز المنزلي والمخابز والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، وتحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو الإتجار بالسوق السوداء.

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