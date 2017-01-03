بكى الإعلامي عبدالحليم العوضي، على الهواء، مناشدا محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، ووزير الإسكان، بعد عرضه تقرير يوضح معاناة سيدة قائلاً: “الست دي تعمل إيه بـ250 جنيه معاش من التأمينات، وهي أولى بالرعاية من ناس تانية”، مناشدًا بإعادة تعمير المساكن القديمة بدلاً من بناء مساكن في الصحراء.

وقال في برنامجه “ببساطة”، المذاع على شاشة “إل تي سي”، اليوم الثلاثاء، موجها رسالة إلى كل مسئول: “إتقوا الله في هذا الشعب”.