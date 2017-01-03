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إعلاميا باكيا على الهواء: "اتقوا الله"
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

إعلاميا باكيا على الهواء: "اتقوا الله"

الثلاثاء، 3 يناير 2017 10:44 ص
كتب - عبد الرحمن دياب

بكى  الإعلامي عبدالحليم العوضي، على الهواء، مناشدا محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، ووزير الإسكان، بعد عرضه تقرير يوضح معاناة سيدة قائلاً: “الست دي تعمل إيه بـ250 جنيه معاش من التأمينات، وهي أولى بالرعاية من ناس تانية”، مناشدًا بإعادة تعمير المساكن القديمة بدلاً من بناء مساكن في الصحراء.

وقال في برنامجه “ببساطة”، المذاع على شاشة “إل تي سي”، اليوم الثلاثاء، موجها رسالة إلى كل مسئول: “إتقوا الله في هذا الشعب”.

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