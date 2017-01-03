عقدت اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة اللواء أحمد حامد محافظ السويس وبحضور حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة لتقييم الأثر البيئي لمشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بمنطقة العين السخنة.

ويقام المشروع بتكلفة 12 مليار جنيه ويشمل 9 مصانع مختلفة في مجال الأسمدة ، تنتج عدة أنواع من الأسمدة المتخصصة تستخدم في تخصيب التربة وزيادة إنتاجية الفدان ويوفر حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة و4 آلاف فرصة عمل خلال فترة أعمال الإنشاءات، كما يشمل المشروع إقامة رصيف بحري لتصدير المنتجات من خلال ميناء السخنة ومحطة تحلية مياه لتوفير المياه لجميع الأنشطة الصناعية.

واستمعت اللجنة إلى شرح من استشاري الشركة حول أعمال الإنشاءات للمشروع والآثار البيئية وخطة مواجهتها وأنواع المنتج وكيفية الاستفادة منه بجلب العملة الصعبة من خلال تصديره للخارج بالإضافة إلى استخدامه للاستهلاك المحلي ، ووافقت بصفة مبدئية على إقامة مشروع مجمع مصانع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بمنطقة العين السخنة، على أن يتم استيفاء كافة الملاحظات التي وردت من الأعضاء بالجلسة وتطبيق الاشتراطات البيئة المعروفة بقانون البيئة للحفاظ على البيئة بمدينة السويس.

وأكد المحافظ أهمية عمل مرصد بيئي للمنطقة للحفاظ علي البيئة وبخاصة بعد إنشاء عدد كبير من المصانع في عدة مجالات ومنها أنشطة الأسمدة والبتروكيماويات والسيراميك ، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الشركات والهيئات العاملة بالمنطقة والتكامل من أجل حل مشاكل المرافق والبيئة ومواجهة السيول.

وشدد المحافظ على أهمية تخريج فني متدرب ومتخصص في هذا المجال من خلال عقد دورات تدريبية للشباب يتم من خلاله تدعيم مجمع الأسمدة بالعمالة الماهرة والفنية وأهمية الالتزام بالاشتراطات البيئة والقوانين واللوائح المنظمة لذلك وتعيين أبناء السويس بالمشروع.