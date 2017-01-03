أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن برنامجها الدبلوماسي للعام 2017 سيركز على حماية سيادة الصين ومصالحها الأمنية والتنموية، وخدمة مسيرتها نحو الإصلاح والاستقرار، والمساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتنمية في العالم.

جاء هذا على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية قنج شوانج، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء؛ حيث قال إن الصين ستواصل، تحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برئاسة شي جين بينج، فتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون مع دول العالم.

وقال المتحدث إن الخارجية الصينية ستسعى أولا لتعزيز بيئة خارجية سليمة لضمان نجاح المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، وثانيا لاستضافة حدثين هامين في العام الجديد وهما قمة التعاون الدولي لمنتدى مبادرة “الحزام والطريق” والقمة التاسعة لمجموعة “بريكس” للدول صاحبة الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم.

كما ستسعى ثالثا لتعزيز التنمية المستدامة والثابتة والسليمة للعلاقات بينها، بوصفها دولة كبرى بالعالم، وبين الآخرين بما في ذلك العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وكذا مع دول الجوار، مع الاستمرار في توسيع دائرتها من الأصدقاء؛ ورابعا للدفع قدما بالمشروعات الصينية في الخارج وذلك في سبيل خدمة التنمية الوطنية والإصلاح والانفتاح بالبلاد.

وأعرب قنج عن ثقته في أن تشهد جهود الدبلوماسية في عام 2017 المزيد من الإنجازات لتحقيق المزيد من التواصل مع الدول الأخرى في أنحاء العالم ولكسب المزيد من التفهم والدعم من الداخل والخارج.