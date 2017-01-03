97 حالة اعتناق للإسلام أمام خطيب المسجد الأقصىالثلاثاء، 3 يناير 2017 08:43 م
قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، إن 97 شخصا من 17 دولة غربية، أعلنوا إسلامهم أمامه، خلال العامين الماضيين.
وقال الشيخ صبري في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:” أعلن سبعة وتسعون شخصاً، يمثلون سبع عشرة جنسية من مختلف دول العالم الغربي، إسلامهم بإرادتهم واختيارهم، ونطقوا بالشهادتين (أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله)”.
وأوضح أن العديد ممن اعتنقوا الاسلام، يحملون جنسيات “الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، فنلندا، وغيرها من الدول”.
وأضاف الشيخ صبري، الذي يشغل أيضا منصب رئيس هيئة العلماء والدعاة:” إن الدين الإسلامي هو دين العدالة والتسامح، وهو دين شامل لجميع الرسالات السماوية السابقة، وان المسلم يؤمن بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين دون استثناء”.
وتابع:” الذين يدخلون الإسلام، يكونون مختارين بإرادتهم؛ لأن الله عزّ وجل يقول:( لا إكراه في الدين)”.
ولفت إلى أن “مكتب الأمانة العامة لهيئة العلماء والدعاة”، في مدينة القدس، يستقبل من يرغب في اعتناق الإسلام، وهي الجهة الوحيدة في مدينة القدس التي تصدر شهادة من هذا النوع.
ويزور مئات آلاف السياح، من مختلف أنحاء العالم مدينة القدس الشرقية المحتلة سنويا.
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