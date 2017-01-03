ترأس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفدا برلمانيا خلال زيارته، مساء اليوم الثلاثاء، للمتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقباله الدكتور خالد العناني وزير الآثار وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف.

وقام الوفد البرلماني بتفقد قاعات وأقسام المتحف المختلفة منها قاعة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، وقاعة المومياوات الملكية، وقام الدكتور خالد العناني وزير الآثار بشرح تاريخ أهم القطع الأثرية وأهم معالم لمتحف.

ووجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من المتحف المصري، رسالة لشعوب العالم أكد فيها أن مصر آمنة ومستعدة لاستقبال السائحين في أي وقت.

وضم الوفد البرلماني أعضاء كل من لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل، ولجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى.

كانت وزارة الآثار، قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي فتح المتحف المصري بالتحرير ليلا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة والنصف وحتى التاسعة مساء في خطوة لتنشيط الحركة السياحة والعمل على زيادة أعداد الزائرين للمتحف.