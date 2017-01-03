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قطار شحن صيني ينطلق في رحلته الأولى لبريطانيا
قطار تي جي في السريع

قطار شحن صيني ينطلق في رحلته الأولى لبريطانيا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:38 م

بدأت الصين اليوم/الثلاثاء/ تشغيل قطار شحن يصل في نهايته إلى بريطانيا وذلك كجزء من مساعيها لتنمية التجارة والاستثمار مع أوربا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن السكك الحديدية الصينية بدأت تشغيل خدمتها من الصين إلى المدن الأوربية ووصلت بالفعل إلى كل من هامبورج الألمانية ومدريد الإسبانية.

وتستغرق الرحلة من الصين إلى بريطانيا أسبوعين لمسافة تصل إلى 12 ألف ميل، ويحمل القطار بضائع من ملابس وحقائب وأدوات منزلية.

وأوضحت “بي بي سي” أن الخدمة الجديدة أرخص كثيرا من الطيران كما أنها تستغرق وقتا أقل مما تستغرقه المسافة بحراً، فيما يعد استخدام السكك الحديدية من الصين إلى بريطانيا جزءا من إستراتيجية انطلقت في 2013 بهدف تعزيز البنية التحتية بين الصين وأوربا عبر “طريق الحرير”.

وتعد لندن المحطة الـ15 التي يتوقف بها القطار لتنضم بذلك لطريق الحرير الذي أعلنت عنه الحكومة الصينية.

ويمر القطار بكازاخستان وروسيا وبلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، قبل أن يصل إلى بريطانيا شرق مدينة لندن في محطة الشحن في السكك الحديدية.

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