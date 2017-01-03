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مرتضى منصور: "إسماعيل يوسف مش جوز أمي"
اسماعيل يوسف

مرتضى منصور: "إسماعيل يوسف مش جوز أمي"

الثلاثاء، 3 يناير 2017 09:11 ص
محيط

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمد حلمى المدير الفنى للفريق، اشترط حال استمراره بقيادة الأبيض، أن يظل إسماعيل يوسف فى منصب مدير الكرة بجهازه المعاون.

قال رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت”: “الوحيد اللى صمم عليه محمد حلمى فى البقاء بجهازه المعاون هو اسماعيل يوسف، وأنا عرضت عليه رحيل تيجانا منعاً للحرج، وقولت له لو عايز تمشيه مافيش مشاكل، لأن إسماعيل يوسف مش جوز أمى الله يرحمها، ومعنديش حد بيتجسس على حد”.

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