أرقام زيدان وألقابه في سنة أولى تدريب مع الريالالثلاثاء، 3 يناير 2017 09:10 ص
تسلم الفرنسي زين الدين في الرابع من كانون الثاني/يناير 2016، تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، الذي كان يعاني أزمة. بعد عام، تبدل المشهد كليا، ونجح “زيزو” في إعادة الهيبة إلى فريقه السابق.
احتاج صانع الألعاب السابق إلى أقل من 12 شهرا لإبعاد الغيوم التي تلبدت فوق سماء “سانتياجو برنابيو” خلال عهد سلفه الإسباني رافايل بينيتيز، خصوصا في أعقاب الهزيمة القاسية في معقله المدريدي أمام الخصم اللدود برشلونة (صفر-4) في نوفمبر 2015 حسبما ذكر موقع “إمارات سبورت”.
إلا أن ترقية زيدان (44 عاما) من تدريب الفريق الاحتياطي إلى تدريب الفريق الأول، قلبت الأمور رأسا على عقب.
في ما يأتي بعض الأرقام التي تختصر عامه مع النادي، والذي بدأ في الرابع من كانون الثاني/يناير 2016.
صفر
عدد المرات التي خسر زيدان “الكلاسيكو” في مواجهة برشلونة، إذ فاز ريال مدريد 2-1 في ملعب غريمه كامب نو في ابريل، وتعادل 1-1 على الملعب نفسه مطلع ديسمبر.
3
عدد الألقاب التي أحرزها زيدان خلال عام: دوري أبطال اوروبا في أيار/مايو على حساب اتلتيكو مدريد الإسباني (5-3 في ركلات الترجيح بعد التعادل 1-1)، وكأس السوبر الأوروبية في آب/اغسطس على حساب اشبيلية (3-2 بركلات الترجيح)، وكأس العالم للأندية في كانون الأول/ديسمبر على حساب كاشيما انتلز الياباني (4-2 في الوقت الإضافي بعد التعادل 2-2).
5
الرقم الذي حمله اللاعب الجزائري الأصل عندما دافع عن صفوف الريال بين عامي 2001 و2006. وعاود النادي بيع القميص مع اسم زيدان ورقمه منذ تسلمه مهام التدريب، وباتت رؤية مشجعين يرتدون هذا القميص في المدرجات، أمرا مألوفا منذ الموسم الماضي.
16
عدد الانتصارات المتتالية التي حققها ريال مدريد بقيادة زيدان في الدوري الإسباني، بين الثاني من آذار/مارس 2016 (3-1 ضد ليفانتي)، حتى 18 أيلول/سبتمبر (2-صفر ضد اسبانيول). وعادل النادي الملكي الرقم القياسي الذي حققه برشلونة في موسم 2010-2011، حينما كان بقيادة الإسباني جوزيب “بيب” جوارديولا.
37
عدد المباريات دون خسارة التي خاضها ريال مدريد بقيادة زيدان، وهو لم يهزم منذ ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا أمام فولفسبورج الألماني (صفر-2) في السادس من نيسان/ابريل 2016. وأتاحت هذه السلسلة للمدرب الفرنسي، كسر الرقم القياسي السابق للنادي (34 مباراة في 1988-1989)، ويسعى حاليا لتحطيم الرقم القياسي الذي يحمله برشلونة (39 مباراة في 2015-2016).
44
عمره الذي يعتبر يافعا نسبيا بالمقارنة مع المدربين الآخرين للفرق الأوروبية الكبرى. اعتزل زيدان كلاعب في عام 2006 عن 34 عاما.
53
عدد المباريات الرسمية التي خاضها زيدان كمدرب لريال مدريد. خلال عام 2016، حقق 40 فوزا و11 تعادلا، وهزم مرتين فقط.
75%
نسبة الفوز في مبارياته كمدرب منذ توليه مسؤولية النادي في 2016.
110
عدد المباريات التي خاضها منذ بدء مسيرته التدريبية في العام 2014 مع الفريق الاحتياطي لريال مدريد. رصيده في مسيرته الكاملة كمدرب (الفريقان الأول والاحتياطي) هي 66 فوزا، 28 تعادلا و16 هزيمة.
2018
السنة التي من المقرر أن ينتهي فيها عقده الحالي مع ريال مدريد.
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