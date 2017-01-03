في خطوة جادة نحو تفعيل الطاقات الإنتاجية والاستثمارية بمحور القناة، وقع البنك العربي الأفريقي الدولي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء اتفاقية تفاهم.

وتمكن الاتفاقية، البنك من افتتاح أول تواجد لبنك إقليمي بالمنطقة ليعمل على تقديم خدمات ومنتجات استثمارية ومالية، ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة، وحسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك، في مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

وتنص مذكرة التفاهم على تواجد البنك في هذه المنطقة الحيوية، لتقديم كافة الخدمات المصرفية والاستشارات المالية وترتيب وتمويل المشروعات الكبرى بالقطاعات الاقتصادية المختلفة داخل مصر وخارجها، وبصفة خاصة بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك المشاريع والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنها قطاع الملاحة والموانئ التابعة لها.

بالإضافة إلى المشاركة في توفير بدائل التمويل اللازم لكافة مجالات النشاط الاقتصادي للمتعاملين بها ومن بينها النشاط الصناعي.

ويعد تواجد البنك العربي الأفريقي الدولي في محور القناة من شأنه أن يساعد على تفعيل الإمكانيات الاقتصادية لهذا الكيان الضخم، حيث إن البنك من أكبر بنوك الاستثمار والشركات بالمنطقة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي القوى بمنطقة الخليج الذي يؤهله ليصبح بوابة الاستثمارات العربية لمصر، ذلك إلى جانب قدرة البنك على توفير خدمات مالية واستثمارية متكاملة من خلال مجموعته المالية.

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: “مما لا شك فيه أن تواجد مؤسسة مصرفية ذات سمعة جيدة وقادرة على مساعدة المستثمر في كافة المراحل هو ما نبحث عنه من أجل مناخ استثماري جاذب، وَمِمَّا لا شك فيه أن البنك العربي الأفريقي الدولي تنطبق عليه هذه المزايا مع إدارة واعية سريعة اتخاذ القرار”.

وأوضح حسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي:” قد تلاقت الرؤى بين الهيئة والبنك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من تطوير وتنمية هذه المنطقة الإستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات بالمنطقة.” وأضاف عبد الله: “أن المشروع يبلور ثقل مصر جغرافيًا واقتصاديًا كما أن تميز البنك في مجال بنوك الاستثمار و كفاءة وقوة مشروع قناة السويس ركيزتان أساسيتان للنجاح.”

و للبنك فروع عديدة في منطقة القناة تؤهله على تحقيق رؤيته ودوره الحيوي في دفع عجلة الإنتاج لخدمة الاقتصاد القومي ومنها: فرع مدينة بورسعيد، وفرع مدينة الإسماعيلية، وفرعي مدينة دمياط، وفرع مدينة السويس بالإضافة إلى تواجده في منطقة الخليج العربي.