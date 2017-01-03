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حجازي يؤكد خوضه لتدريبات تأهيلية مع الفراعنة استعداداً لأمم أفريقيا
احمد حجازي

حجازي يؤكد خوضه لتدريبات تأهيلية مع الفراعنة استعداداً لأمم أفريقيا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:28 م

أكد المدافع أحمد حجازى نجم الأهلي ومنتخب مصر تحسن حالته الصحية مشيراً إلى أنه يشارك بانتظام فى التدريبات التأهيلية مع المنتخب تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.

وقال حجازى، خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت” إنه يخوض التدريبات التأهيلية بانتظام على أن يشارك تدريجياً فى التدريبات الجماعية مع الفريق.

وأضاف مدافع المارد الأحمر، أن المنتخب يستعد بقوة خلال المعسكر المقام حالياً استعداداً لبطولة أمم أفريقيا، لافتاً إلى أن مواجهة منتخب تونس ودياً ستكون خير اعداد لللاعبين قبل انطلاق البطولة.

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