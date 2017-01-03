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رئيس الوزراء فى الكاتدرائية: وحدة الشعب ستظل صامدة أمام محاولات التأثير على نسيج الوطن
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

رئيس الوزراء فى الكاتدرائية: وحدة الشعب ستظل صامدة أمام محاولات التأثير على نسيج الوطن

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:40 م

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي الذين قدموا له التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأكد إسماعيل، خلال اللقاء، أن وحدة الشعب وتماسكه ستظل صامدة أمام كل محاولات التأثير على نسيج هذا الوطن المتماسك.

وشدد على أن مصر عازمة على المضي في مسيرتها نحو بناء دولة قوية، قائمة على دعائم الأمن والإستقرار.

ومن جانبه، أكد البابا تواضروس الثاني، أن زيارة رئيس الوزراء تعكس روح الإخاء التي يتميز بها أبناء الشعب المصري، والذي يتمتع بقيم التسامح التي مكنته من تجاوز كافة الصعوبات والتحديات.

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