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فيديو.. سعد سمير يتحدث عن "حضن" باسم مرسي وصلاح يداعبه بطريقة "مضحكة"
سعد سمير - سعد الدين سمير - سعدالدين سمير

فيديو.. سعد سمير يتحدث عن "حضن" باسم مرسي وصلاح يداعبه بطريقة "مضحكة"

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:07 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أكد سعد سمير مدافع المنتخب الوطنى والأهلى، أن علاقته مع باسم مرسى مهاجم الزمالك على أعلى مستوى، ولا يوجد أى كراهية بينهما، مشيراً إلى أن الأحداث التى تظهر داخل الملعب ليس لها علاقة بالواقع خارجه.

قال باسم، خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت”: “الناس تتسبب فى تضخيم الأمور، وعندما قابلته أمس فى حفل التكريم احتضنته لأنه فى الأول والآخر نحن زملاء”.

ومن ناحية أخرى داعب محمد صلاح نجم روما والفراعنة، سعد سمير مدافع الأهلى، أثناء إجراء الحوار التليفزيوني حيث قام بقطع حديث الأخير مع مهيب عبد الهادي دون أن يتحدث بأى كلمة، ثم تركهم ورحل ليكملا حديثهما.

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