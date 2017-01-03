أبدى أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى المعار حاليًا إلى صفوف مصر المقاصة، تخوفًا كبيرًا من العودة إلى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى.

وقال “الشيخ”، في اتصال هاتفى بالبرنامج الإذاعى “مسا مصر” الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر أثير “راديو مصر”، إن عودته للأهلى فى يناير متوقفة على موافقة مجلس إدارة النادى الفيومي.

وتابع: العودة إلى المقاصة علي سبيل الإعارة كان هدفها أن أعود للأهلي أساسيًا وأخشى بعد عودتي للأهلي أن اجلس علي مقاعد البدلاء دون الحصول على فرصة.