"الشئون العربية" بـ"النواب" تدين التدخلات في شئون البحرينالثلاثاء، 3 يناير 2017 07:59 م
أدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ما وصفتها بـ “التدخلات الخارجية لا سيما من إيران في شئون دولة البحرين ومحاولات زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات داخل المملكة بما يتنافى مع كل القواعد الدولية والأخلاقية وحسن الجوار”.
واستنكرت اللجنة في بيان أصدرته، الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف أمس /الاثنين/ سجن “جو” بالبحرين وأسفر عن هروب عدد من الإرهابيين المحكوم عليهم واستشهاد شرطي، معربة عن كامل تضامنها مع مملكة البحرين في حربها ضد الإرهاب.
وفيما يتعلق بالعراق، اعتبرت اللجنة أن التفجيرات الغادرة التي ضربت بغداد وأسقطت عشرات القتلى والمصابين من الرجال والنساء والأطفال تمثل امتدادا للإرهاب الأسود والفوضى والفتن التي أصابت الوطن العراقي الشقيق منذ الغزو الأمريكي المشئوم وتأبى أن تغادره.
وأعربت اللجنة عن ثقتها بأن مثل تلك الأعمال الإجرامية لن تثني الشعب والحكومة والجيش العراقي عن الاستمرار في حربه ضد الإرهاب واستكمال تحرير الموصل آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في العراق حتى يتفرغ الجيش والأمن في هذا البلد لمواجهة الخلايا الإرهابية والطائفية التي تضرب عاصمته ومدنه المختلفة يومًا بعد يوم.
وأشارت اللجنة إلى أنها إذ تدين بأشد العبارات هذا الحادث وغيره من الحوادث المماثلة الغادرة الخسيسة فإنها تتقدم للشعب العراقي وأسر الضحايا بخالص العزاء مع تمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء، مع التأكيد على الموقف الثابت في دعم العراق ووحدة وسلامة أراضيه وشعبه العظيم كي يعود لممارسة دوره الفعال في الحفاظ على الأمن القومي العربي.
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