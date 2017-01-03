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صورة.. شريف إكرامي يؤم المنتخب المصري في صلاة المغرب
شريف اكرامي

صورة.. شريف إكرامي يؤم المنتخب المصري في صلاة المغرب

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:49 م
محيط - أحمد عبد الخالق

حرص لاعب منتخب مصر على أداء صلاة المغرب جماعة قبل انطلاق تدريب الفراعنة اليوم باستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

قام شريف إكرامى حارس الأهلى والمنتخب بإمامة اللاعبين فى الصلاة باستاد القاهرة فى تواجد أكثر من لاعب على رأسهم محمود كهربا ورمضان صبحى.

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