نجل تاجرالخمور المذبوح يكشف تفاصيل خطيرة عن الواقعة

أكد توني لمعي، نجل تاجر الخمور المذبوح بالإسكندرية، إنه كان برفقة والده قبل الاعتداء عليه وذبحه أمام المحل، لافتًا إلى أنه ترك والده أمام المحل ودخل هو وشقيقه ...