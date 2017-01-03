بحث سامح شكري وزير الخارجية العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء 3 الجاري مع نظيره الإثيوبي “ورقني جبيوه”.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري استهل الاتصال بتوجيه التهنئة مرة أخرى لوزير خارجية إثيوبيا على توليه مهام منصبه، متمنيا له التوفيق والسداد.

كما ناقش الوزيران مسار العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك القائمة، وسبل تطويرها في كافة المجالات.

وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على أهمية ترتيب لقاء مع نظيره الإثيوبي لمتابعة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك قبل إنعقاد القمة الأفريقية القادمة بأديس أبابا نهاية الشهر الجاري، مقترحاً أن يكون اللقاء ثلاثياً بحضور وزير خارجية السودان البروفيسور “إبراهيم الغندور” لضمان توجيه الدعم السياسي لمسار المحادثات الفنية الخاصة بسد النهضة، وعلى وجه الخصوص الدراسات الفنية التي تقوم بها المكاتب الإستشارية.

من جانبه، وجه الوزير الإثيوبي الشكر لوزير الخارجية على المبادرة بالاتصال، مؤكداً حرصه على لقاء نظيره المصري في أقرب فرصة ممكنة، وإلتزام بلاده بمسار التعاون والتنسيق القائم مع مصر.