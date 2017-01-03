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رئيس الوزراء يصل إلى "الكاتدرائية" للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
شريف اسماعيل وزير البترول

رئيس الوزراء يصل إلى "الكاتدرائية" للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:42 م

وصل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلى الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

ذكرت ذلك القناة الأولى بالتليفزيون المصري دون المزيد من التفاصيل.

وكان البابا تواضروس الثاني قد التقى اليوم، أيضا مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق بالمقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية.

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