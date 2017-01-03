الصين: وزير الخارجية يقوم بجولة أفريقية 7 يناير المقبلالثلاثاء، 3 يناير 2017 07:57 م
أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الثلاثاء/ أن وزير الخارجية وانغ يي ، سيقوم بجولة أفريقية خلال أول رحلة خارجية له فى العام الجديد فى الفترة من 7 إلى 12 يناير الجارى حيث سيزور خمس دول هى مدغشقر وزامبيا، وتنزانيا والكونغو برازافيل ونيجيريا .
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية ، قنغ شوانغ فى تصريح صحفي اليوم، إن تعزيز العلاقات مع البلدان النامية هي سياسة ذات جذور عميقة فى الدبلوماسية الصينية ، ولهذا فقد أصبح قيام وزير خارجية الصين بزيارة أفريقيا فى أول رحلة خارجية يقوم بها فى مطلع كل عام على مدى عقدين من الزمان جزءا اصيلا من التقاليد الدبلوماسية للصين .
ونوه المتحدث بالإنجازات التى شهدتها العلاقات الصينية الافريقية خلال عام 2016 والتى كان من ضمنها الخطوات الايجابية التى تم تحقيقها تنفيذا لاتفاقيات قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا (فوكاك) والتى شملت على سبيل المثال لا الحصر، تشغيل خط السكك الحديدية الجديد في إثيوبيا لربط أديس أبابا بجيبوتي ، والتقدم السريع في بناء السكك الحديدية للربط بين مومباسا ونيروبي في كينيا، والتخطيط لاقامة العديد من المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة بالعديد من البلدان الافريقية .
وأضاف إنه خلال العام الماضي وفى الفترة من يناير وحتى سبتمبر، سجلت الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في أفريقيا زيادة على اساس سنوى بلغت 31 فى المائة .
وأشار إلى انه ومنذ نهاية قمة جوهانسبرج فى شهر ديسمبر من عام 2015 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وقعت الصين مع الدول الافريقية 245 اتفاقية تعاون فى مختلف المجالات تتخطى قيمتها 50 مليار دولار أمريكى، وشهد التعاون بين الجانبين طوال العام الماضى زخما قويا وتم الدفع بالعلاقات إلى مستوى أعلى .
وأعرب قنغ عن ثقته فى أن عام 2017 سيشهد المزيد من التعاون بين الصين وأفريقيا على نطاق اشمل، مشيرا إلى أن الغرض الرئيسي من الجولة الافريقية المقبلة لوزير الخارجية وانغ يي هو مواصلة استكشاف كيفية تنفيذ التوافقات التى تم التوصل إليها بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والقادة الأفارقة وكذلك المضي قدما فى تنفيذ اتفاقيات قمة فوكاك، بغض النظر عن أى تغييرات جديدة فى الأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية وبالرغم من أى تحديات جديدة قد تواجهها البلدان الأفريقية .
وأكد أن هدف الصين سيظل دوما هو تعزيز وتطوير التعاون المشترك لمساعدة أفريقيا على المضي إلى الأمام فى مسيرتها نحو التنمية والنهضة، وكذا المساهمة في تعزيز التضامن والتعاون والتنمية المشتركة بين جميع الدول النامية.
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