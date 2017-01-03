استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، المستشار نبيل صادق النائب العام ووفد من رجال القضاء الذين قدموا له التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب البابا تواضروس خلال اللقاء، عن تمنياته أن يحفظ الله مصر خلال العام الجديد، وقال: نصلي إلى الله أن يجعلها سنة بركة.

رافق النائب العام وفد ضم المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار كامل جرجس المحامي العام الأول لمكتب التعاون الدولي.