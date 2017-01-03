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النائب العام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
المستشار نبيل صادق
المستشار نبيل صادق

النائب العام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:39 م

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، المستشار نبيل صادق النائب العام ووفد من رجال القضاء الذين قدموا له التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب البابا تواضروس خلال اللقاء، عن تمنياته أن يحفظ الله مصر خلال العام الجديد، وقال: نصلي إلى الله أن يجعلها سنة بركة.

رافق النائب العام وفد ضم المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار كامل جرجس المحامي العام الأول لمكتب التعاون الدولي.

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