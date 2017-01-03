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صافيناز ترفض استلام الحكم الصادر ضدها من أمريكا
صافيناز

صافيناز ترفض استلام الحكم الصادر ضدها من أمريكا

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:38 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رفضت الراقصة صوفينار استلام الحكم الصادر ضدها من محكمة دار القضاء العالي بولاية نيوجرسي، بتغريمها 200 ألف دولار، بعد إخلالها بتعاقد مع رجل الأعمال محمد نصار أحد أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد نصار أن رفض صوفينار استلام حكم المحكمة لايمكن التعليق عليه الا من جانب الإجراءات القانونية حيث أنه تم إخطارها على يد محضر من المحاكم المصرية وأثبت ذلك في المحضر التى رفضت استلامه.

وأضاف أنه جاري حاليًا البحث عن عنوان سكن سعد الصغير لتسليمه وإعلامه بالحكم الصادر ضده من المحكمة أيضًا لأنه ملزم.

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