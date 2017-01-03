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رسميا.. الرئيس يصدِّق على قانون " نقابة الإعلاميين " بعد موافقة النواب
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

رسميا.. الرئيس يصدِّق على قانون " نقابة الإعلاميين " بعد موافقة النواب

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:36 م
كتبت - رشا ربيع

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء نقابة الإعلاميين الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا.

ونشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، القانون رقم 93 لسنة 2016، ونصت مادته الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوى الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.

ونص القانون على أن يكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.

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