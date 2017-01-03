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خبير سياحي يكشف عن مكان حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف
عمرو يوسق وكندة علوش‎

خبير سياحي يكشف عن مكان حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:31 م

أكد الخبير السياحي محمود إدريس، إن هناك إقبالا على الفنادق السياحية بمدينة الأقصر خلال شهر يناير الجاري، وأن هناك فرحين لعائلتين من أكبر العائلات في مصر سيقامان في المدينة الفترة المقبلة.

وأردف “إدريس” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة “صدى البلد” أن حفل زفاف الفنان عمرو يوسف على الفنانة كندة علوش يقام أيضًا بأحد فنادق الأقصر خلال يناير الجاري، وتوجه بالشكر لكافة الفنانين الذين يشاركون في دعم السياحة الداخلية لبلدهم مصر.

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