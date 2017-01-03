

أكد توني لمعي، نجل تاجر الخمور المذبوح بالإسكندرية، إنه كان برفقة والده قبل الاعتداء عليه وذبحه أمام المحل، لافتًا إلى أنه ترك والده أمام المحل ودخل هو وشقيقه المحل.

ولفت أن والده ليس له خلافات مالية مع أحد تدفع إلى القتل، وما نشر حول تلك الخلافات معلومات مغلوطة، مردفًا: «فيه 40 محل خمور في الإسكندرية إشمعنا إحنا؟!».

وأوضح توني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت القرموطي»، المذاع على قناة «العاصمة الجديدة»، تقديم جابر القرموطي، إلى أن الأجهزة الأمنية وعدته بضبط الجاني بعد الواقعة.

وتابع أن ما تردد عن تلفظ الجاني بلفظ الجلالة لم يسمعه، مضيفًا: «الواقعة كلها في ثانيتين.. في لمح البصر تم ذبح والدي بصورة محترفة ومنظمة».

واستطرد أن الشهود العيان رأوا القاتل أمام المحل قبل الواقعة بساعة أكثر من مرة.