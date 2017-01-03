 Moheet on google
الثلاثاء 3 يناير 2017 07:49 مساءً
روابط سريعة
نجل تاجرالخمور المذبوح يكشف تفاصيل خطيرة عن الواقعة
احراق محال الخمور بالعراق

نجل تاجرالخمور المذبوح يكشف تفاصيل خطيرة عن الواقعة

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:13 م


أكد توني لمعي، نجل تاجر الخمور المذبوح بالإسكندرية، إنه كان برفقة والده قبل الاعتداء عليه وذبحه أمام المحل، لافتًا إلى أنه ترك والده أمام المحل ودخل هو وشقيقه المحل.

ولفت أن والده ليس له خلافات مالية مع أحد تدفع إلى القتل، وما نشر حول تلك الخلافات معلومات مغلوطة، مردفًا: «فيه 40 محل خمور في الإسكندرية إشمعنا إحنا؟!».

وأوضح توني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت القرموطي»، المذاع على قناة «العاصمة الجديدة»، تقديم جابر القرموطي، إلى أن الأجهزة الأمنية وعدته بضبط الجاني بعد الواقعة.

وتابع أن ما تردد عن تلفظ الجاني بلفظ الجلالة لم يسمعه، مضيفًا: «الواقعة كلها في ثانيتين.. في لمح البصر تم ذبح والدي بصورة محترفة ومنظمة».

واستطرد أن الشهود العيان رأوا القاتل أمام المحل قبل الواقعة بساعة أكثر من مرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3