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الثلاثاء 3 يناير 2017 07:49 مساءً
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إعلامية تتوقع عملية إرهابية في قطر وراءها "أردوغان"
الإعلامية أماني الخياط

إعلامية تتوقع عملية إرهابية في قطر وراءها "أردوغان"

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:27 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت الإعلامية أماني الخياط، أن تركيا بعدما دعمت الارهاب وكانت سوق للنفط السوري المسروق من داعش تذوق اليوم الإرهاب، موضحة أن تركيا تتعرض حاليًا لعمليات إرهابية من داعش بعدما ساندت التنظيم.

وقالت في برنامجها “مباشر من العاصمة”، المذاع علي شاشة “أون لايف”، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وقطر كانتا الحليفان في دعم داعش، وهما الآن علي خلاف بسبب أن قطر تريد من تركيا أن تعيد مرة آخرى دعمها للإرهاب، موضحة أنه من المحتمل أن ينظم أردوغان عمليات إرهابية في قطر مثلما حدث في أرضه كنوع من إزاقة الحليف القطري الإرهاب.

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