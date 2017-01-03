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باسم مرسي: "أنا من أفضل المهاجمين في مصر حالياً"
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باسم مرسي: "أنا من أفضل المهاجمين في مصر حالياً"

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:28 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أبدى باسم مرسى مهاجم الزمالك، حزنه من عدم الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى، المقام حالياً استعداداً لبطولة أمم أفريقيا بالجابون، مؤكداً أنه يعد من أفضل المهاجمين فى مصر حالياً، بدليل تكريمه بهذا اللقاب فى الاستفتاء السنوى.

أضاف باسم مرسى، خلال تصريحاته لبرنامج “خاص مع سيف” عبر شاشة “أون سبورت” أن الانضمام للمنتخب متوقف على قناعات المدير الفنى، مشيراً إلى أنه حصل على لقب هداف التصفيات لأمم الأفريقيا مع محم دصلاح، مؤكداً أنه طوى تلك الصفحة ويتمنى كل التوفيق للفريق.

وكان هيكتور كوبر قد استبعد باسم مرسي من قاشئمة المنتخب المستدعاة لخوض بطولة أمم أفريقيا.

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