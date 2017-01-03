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ننشر تشكلة العام المثالية "المسربة".. غياب نجم برشلونة
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ننشر تشكلة العام المثالية "المسربة".. غياب نجم برشلونة

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:04 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسربة للتشكيلة المثالية لعام 2016، التي يقوم باختيار الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين فيفبرو قبل إعلانها بشكل رسمي .

وجاءت التشكيلة لتضم :

في حراسة المرمي: مانويل نوير “بايرن ميونخ”.

في الدفاع: مارسيلو “ريال مدريد”، تياجو سيلفا “باريس سان جيرمان”، بيكيه “برشلونة”، سيرجيو راموس “ريال مدريد”.

في الوسط: توني كروس ولوكا مودريتش “ريال مدريد”، انييستا “برشلونة”.

في الهجوم: رونالدو” ريال مدريد”، نيمار ، ليونيل ميسي “برشلونة”.

وغاب عن التشكيلة كلاً من جاريث بيل ولويس سواريز.

 

 

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