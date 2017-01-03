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جبرين ينتقل رسميا للوحدة السعودي على سبيل الإعارة من الإسماعيلي
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جبرين ينتقل رسميا للوحدة السعودي على سبيل الإعارة من الإسماعيلي

الثلاثاء، 3 يناير 2017 06:51 م
محيط - أحمد عبد الخالق

حصل نادي الوحدة السعودي رسمياً على توقيع الغاني توريك جبرين لاعب وسط الإسماعيلى على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، بعدما تنازل اللاعب عن 50 بالمائة من مستحقاته المتأخرة للدروايش.

وحضر توقيع عقود جبرين على الانتقال هشام فؤاد مرسي رئيس نادى الوحدة السعودى ومحمد شيحة وكيل اللاعبين.

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