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المرصد السوري: 25 قتيلًا بينهم قيادات في "فتح الشام"
ابو العلا عبد ربه في سوريا

المرصد السوري: 25 قتيلًا بينهم قيادات في "فتح الشام"

الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:34 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقتل 25 شخصًا، بينهم قيادات من جبهة “فتح الشام”، في غارات شمال غربي البلاد.

وأشارت قناة “الحدث” الإخبارية، إلى أن الفصائل السورية المسلحة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أنها علقت المشاورات المرتبطة بمفاوضات استانة، إلى أن تتوقف الخروقات الحكومية للهدنة.

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