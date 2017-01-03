 Moheet on google
الثلاثاء 3 يناير 2017 08:02 مساءً
روابط سريعة
أندريه زكي يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع هيئات الجمعيات الأهلية
السيسي في بورسعيد‎

أندريه زكي يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع هيئات الجمعيات الأهلية

الثلاثاء، 3 يناير 2017 08:45 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف مدير الهيئة الإنجيلية أندريه زكي، عن تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ممثلي كبرى الجمعيات الأهلية، والذي عقد في قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء.
وأوضح زكي أن السيسي أكد في بداية الاجتماع على ثقته التامة في عمل الجمعيات الأهلية، ورغبته التامة في التعاون معها، لتطوير القطاعات المختلفة.

وأشار مدير الهيئة الإنجيلية في تصريحات على شاشة “إكسترا نيوز”  إلى أن الاجتماع طرح حوار كبير وموسع، بشأن التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية في مجالات: “الصحة والتعليم والزراعة وتوظيف الشباب”.

وأعلن أندريه زكي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة، من ممثلي المجتمع المدني والدولة لوضع خريطة تنموية للمرحلة المقبلة.

ولفت زكي إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، يوف تتولى عملية تنسيق عمل اللجنة منوهاً إلى أن الرئيس السيسي، سوف يعقد اجتماعاً جديداً مع هيئات الجمعيات الأهلية بعد 3 أسابيع لمتابعة ما تم تحقيقه على أرض الواقع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3