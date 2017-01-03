كشف مدير الهيئة الإنجيلية أندريه زكي، عن تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ممثلي كبرى الجمعيات الأهلية، والذي عقد في قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح زكي أن السيسي أكد في بداية الاجتماع على ثقته التامة في عمل الجمعيات الأهلية، ورغبته التامة في التعاون معها، لتطوير القطاعات المختلفة.

وأشار مدير الهيئة الإنجيلية في تصريحات على شاشة “إكسترا نيوز” إلى أن الاجتماع طرح حوار كبير وموسع، بشأن التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية في مجالات: “الصحة والتعليم والزراعة وتوظيف الشباب”.

وأعلن أندريه زكي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة، من ممثلي المجتمع المدني والدولة لوضع خريطة تنموية للمرحلة المقبلة.

ولفت زكي إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، يوف تتولى عملية تنسيق عمل اللجنة منوهاً إلى أن الرئيس السيسي، سوف يعقد اجتماعاً جديداً مع هيئات الجمعيات الأهلية بعد 3 أسابيع لمتابعة ما تم تحقيقه على أرض الواقع.