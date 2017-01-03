القرموطي يظهر مع أغلى بطة في التاريخ.. "محشية فلوس"!الثلاثاء، 3 يناير 2017 07:04 م
ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بمجموعة من الأموال داخل بطة بلدي مذبوحة، وذلك تعليقًا منه على إحباط سلطات المطار لعملية تهريب أموال إلى دولة الكويت داخل بط بلدي مذبوح.
وقال في برنامجه “مانشيت القرموطي” المذاع على شاشة العاصمة مساء الثلاثاء: “ربنا خلق البط عشان ناكله مش عشان نحشيه فلوس”.
ووضع القرموطي الأموال داخل البطة المذبوحة المتواجدة معه في الاستوديو، قائلا: أغلى بطة في التاريخ، وبعدين بتهرب فلوس مصري ليه طب هرب حاجة غالية”.
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