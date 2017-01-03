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حزب الدستور يطالب بإخلاء سبيل متظاهري «تيران وصنافير»
مظاهرة - تيران وصنافير

حزب الدستور يطالب بإخلاء سبيل متظاهري «تيران وصنافير»

الثلاثاء، 3 يناير 2017 03:29 م
محيط: متابعات

أشادت لجنة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير بحزب الدستور بتحرك الشباب رفضا لقرار إحالة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية إلى مجلس النواب لإقرارها.

وأعلن الحزب تضامنه مع الشباب المتظاهرين الذين تعرضوا للحبس نتيجة تظاهرهم، مطالبا بإخلاء سبيلهم ومحاسبة من وجّه إليهم السباب، حسب الحزب.

وطالب الحزب رئاسة الجمهورية بالاعتذار عما صدر بحق الشباب من قمع وسباب والتعهد بعدم تكراره مع إقالة وزير الداخلية وكل قيادات الشرطة المسئولة عن هذا المسلك المنافي للدستور والأعراف المتبعة في الدول الديمقراطية.

ودعا الحزب كل الأحزاب المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وقوى ثورة يناير للالتفاف حول الحفاظ على الوطن والتصديى لكل محاولات النظام للتفريط في أراضيه.

كانت قوات الأمن، فضت عصر أمس الاثنين، وقفةً احتجاجيةً أمام نقابة الصحفيين، نظّمها عدد من النشطاء؛ تنديدًا بموافقة الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير وإرسالها إلى مجلس النواب.

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