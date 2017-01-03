تليفزيون دبي يناقش قضية الهجوم الإرهابي باسطنبولالثلاثاء، 3 يناير 2017 03:22 م
تواكب حلقة هذا الأسبوع من “قابل للنقاش” على شاشة تلفزيون دبي، دلالات توقيت الهجوم الإرهابي الدامي الذي ضرب مدينة اسطنبول التركية، في الساعة الأولى من العام الجديد، في ضوء المخاض العسير لإقرار هدنة بين الأطراف السورية المتحاربة، برعاية روسية تركية محضة.
وتناقش الحلقة بنود الهدنة، ثم نقاط قوتها وضعفها، ومدى قابليتها للتطبيق، في غياب غير مبرر للمنظومة الدولية، وجزء هام من المنظومة الإقليمية، فيما تبرز إيران وحزب الله كجزء من المشكل ومن الحل الغامض.
وتركز الحلقة على الدواعي الحقيقية الخفية والمعلنة للتحالفات المستجدة، والتي كانت مستبعدة إلى حين، بفعل عمق خلافات المتحالفين الجدد، وتضارب مصالحهم، حتى الأمس القريب.
ويشارك في الحوار والنقاش، من دبي الدكتور سمير تقي رئيس مركز الشرق للبحوث، ومن اسطنبول الدكتور سمير صالحة أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة “صباح الدين الزعيم” ومن موسكو السفير أليكسندر أكسينينوك عضو المجلس الروسي للعلاقات الدولية.
ويذاع برنامج “قابل للنقاش” على شاشة تلفزيون دبي، مساء كل أربعاء الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:30 بتوقيت غرينتش، والإعادة صباح الخميس الساعة: 05:00 ومنتصف النهار، وصباح الجمعة الساعة: 03:00، والساعة: 13:55 بتوقيت الإمارات. وهو من إعداد وتقديم الإعلامية التونسية نوفر رمول.
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